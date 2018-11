Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Presentata oggi, in conferenza stampa, la IV edizione di Verbania Wedding, l’evento dedicato al mondo del wedding / matrimoni, che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Giulia a Verbania, sulle sponde del lago Maggiore, il 17 e 18 novembre 2018.

Evento organizzato da Elisa Ferri e Nancy Pirazzi (di Amoredilago events), wedding planner di Verbania che hanno partecipato alla conferenza stampa con la presenza del vice Sindaco di Verbania Marinella Franzetti e dell’assessore Danilo Minocci.

Proposte, tendenze e idee per realizzare un matrimonio fantastico per un reale punto di incontro tra diversi operatori del settore e i promessi sposi: è questo Verbania Wedding che si rivolge ai promessi sposi che vogliono dare al loro matrimonio un’immagine raffinata ed elegante.

Occasione dell’evento per il Comune per annunciare che, anche la splendida Villa San Remigio (terminata già la prima parte della ristrutturazione del piano nobile – inaugurazione il 15 dicembre 2018), sarà possibile affittarla come location per matrimoni (oltre a quelle già consolidate di villa Maioni - biblioteca -, palazzo Comunale e Villa Giulia).

Nella due giorni saranno oltre trenta gli operatori presenti, per presentare location ristoranti e catering, flower designer, fotografi, abiti da sposa e da sposo, make up artist e consulenti d’immagine, fashion designer, bomboniere, animatori e musicisti, agenzie viaggi, wedding planner. Villa Giulia diventerà per due giorni luogo ideale dove emozionarsi e sognare in attesa del sì.

Gli orari di apertura al pubblico saranno: sabato 17 novembre dalle 14.30 alle 19 e domenica 18 novembre dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso libero.

Per informazioni

verbaniawedding@gmail.com

amoredilago@gmail.com

338/9735406 Elisa Ferri - 328/6635419 Nancy Pirazzi

Facebook verbaniawedding