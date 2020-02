Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Tra le iniziative messe in campo a favore della candidatura di Verbania a capitale della cultura 2021, vi sono una raccolta firme e un questionario.



E' possibile firmare, per sostenere la candidatura, sia on line sul sito di change.org (al link https://bit.ly/3btjI11 sia con moduli cartacei).

Chiediamo a tutti i cittadini (non solo di Verbania) di appoggiare questa candidatura, importante per tutto il territorio, firmando e condividendo il link sui vari profili social, via mail ecc.

inoltre è possibile firmare presso gli uffici Urp del Comune a Pallanza e Intra e alla biblioteca civica, oppure è possibile scaricare il modulo (qui sotto) e aiutare a raccogliere le firme (restituendo le firme raccolte entro il 28 febbraio 2020 presso gli stessi uffici Urp – relazioni con il pubblico).

Inoltre è stato redatto un breve questionario online, che invitiamo tutti a compilare al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1XOMMye0Zx9kE_YxAGVbc_bLDserhc42GPxt6Bb4xSTaJOw/viewform

per avere qualche suggerimento sui punti di forza della candidatura, su alcune parole chiave che descrivano Verbania, su un possibile slogan di accompagnamento alla candidatura ecc.

Il progetto culturale alla base della candidatura di Verbania, unica città del Piemonte a candidarsi, è incentrato sulla volontà di mettere a sistema le eccellenze culturali del Verbano: i Giardini Botanici di Villa Taranto, il Museo del Paesaggio con le sue collezioni, il Teatro Il Maggiore con la sua avveniristica architettura e la sua ricca programmazione, l’incanto delle Isole Borromee, i Festival musicali, letterari e performativi, facendo emergere il loro legame inscindibile con l’eccezionalità ambientale e paesaggistica del lago.

L’Amministrazione Comunale ha costituito una cabina di regia per creare un’importante rete di sinergie con altri Enti: primo fra tutti la Regione Piemonte, il Parco Nazionale della Val Grande, l’Istituto di Ricerca sulle Acque CNR, la Fondazione Comunitaria del VCO, la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, gli Istituti Scolastici, ARS.UNI.VCO, le Associazioni di categoria e l’ampio tessuto associativo cittadino.