Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Un sostegno economico ai cittadini che devono/vogliono sottoporsi ai test sierologici. Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo un contributo per sostenere i verbanesi in difficoltà economica che intendano sottoporsi a test sierologico, su richiesta del proprio medico curante per motivi di salute o lavoro, presso un laboratorio autorizzato.

Farlo è semplice, Bisogna essere in possesso della certificazione del medico curante con la richiesta del test sierologico, compilare il semplice modulo presente sulla pagina principale del sito del Comune www.comune.verbania.it (area “comunicazioni”) e inviarla, unitamente a un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica politiche.sociali@comune.verbania.it .

Possono richiederlo i cittadini di Verbania che hanno un Isee pari o inferiore a 15 mila euro, con un contributo che sarà pari all’80% del costo dell’esame.

Un’iniziativa in linea con la cosiddetta 'Fase 2' dell’emergenza coronavirus in Italia in cui la Regione Piemonte ha autorizzato i test sierologici privati a pagamento per la popolazione per la ricerca di anticorpi, e anche della campagna epidemiologica del Ministero della Salute che interessa 300 cittadini del territorio scelti su un modello statistico.

Cordiali saluti

L’Amministrazione Comunale Verbania