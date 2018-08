Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Nell'ambito dello Stresa Festival due appuntamenti di fine estate a Verbania al centro eventi Il Maggiore - www.stresafestival.eu

Venerdì 31 agosto, ore 20.00, Verbania, Il Maggiore

Maddalena Crippa, voce recitante, Stresa Festival EnsembleNuno, Coelho, direttore – vincitore del Concorso Internazionale di Cadaqués

ProgrammaJ. STRAUSS (figlio), Kaiserwalzer op. 437; Wein, Weib und Gesang; Schatzwalzer, A. SCHÖNBERG, Pierrot Lunaire**Con proiezione in prima assoluta delle tavole realizzate da MassinBenedetta Saglietti e Valentina Manchia, direzione artistica e realizzazione multimediale

Arnold Schönberg è senza dubbio uno degli artefici della rivoluzione musicale del Novecento operata dalla Seconda scuola di Vienna. Pierrot lunaire è un lavoro basato su 21 poesie recitate da una voce femminile (lo Sprechgesang, il canto/parlato inventato da Schönberg) con un piccolo ensemble strumentale. Il concerto viene accompagnato dalla proiezione in prima assoluta dell’opera del grafico francese Massin, trasposizione visiva della partitura elaborata a partire dal 2000. La prima parte offre l’esecuzione di tre walzer di Johann Strauss (figlio) rielaborati da Schönberg, Berg e Webern nella versione per ensemble da camera con pianoforte.

Biglietti € 20Under 26: Music P@ss € 10 a personaCompany P@ss € 5 a persona (per gruppi di 4 o più amici). In vendita la sera dello spetatcolo o in Biglietteria via Carducci, 38 28838 Stresa (VB) Tel. 0323 31095 / 0323 30459

............................................................................................................................

Sabato 25 agosto, ore 20.00, Verbania, Il Maggiore

Moisés P. Sánchez Ensemble, Moisés P. Sánchez pianoforte, musiche originali ispirate a BernsteinPrima assoluta in collaborazione con “Los Veranos De la Villa” di Madrid

Il nome di Leonard Bernstein suscita ancora oggi – a 100 anni esatti dalla nascita – un vivo interesse e una sincera devozione da parte di tutto il mondo musicale e di un vasto pubblico. Questa unanimità viene tributata per le sue capacità di trasmettere sul palco, nella sua molteplice funzione di compositore, direttore e pianista, una forza comunicativa che ha pochi uguali nella storia del Novecento. L’approccio alle partiture spesso ostiche che ha saputo rendere intelligibili unite a una non comune capacità didattica lo hanno reso un punto di riferimento assoluto per diverse generazioni di ascoltatori. Il pianista e compositore Moisés P. Sánchez ha voluto dedicare un concerto interamente alla musica di Bernstein, elaborandola in chiave jazzistica di grande originalità e avvalendosi di un ensemble di prestigio per qualità esecutive e improvvisative.

Biglietti € 20Under 26: ingresso gratuito grazie al progetto Giovani ai concerti sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO. In vendita la sera dello spetatcolo o in Biglietteria via Carducci, 38 28838 Stresa (VB) Tel. 0323 31095 / 0323 30459