Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Riproposto per il suo terzo anno, prende il via il Bilancio Partecipato 2019, ovvero la possibilità per i cittadini di proporre idee e progetti per la città e vederli realizzati. Le modalità sono le stesse degli anni scorsi con un budget di spesa di 140 mila euro.

Fino al 30 giugno si possono votare i porgetti presentati dai cittadini sul sito www.ideefuoridalcomune.it

Un progetto presentato nei seguenti ambiti.

DECORO URBANO

POLITICHE GIOVANILI (solo per giovani dai 15 ai 25 anni)

PROMOZIONE TURISTICA

VIABILITÀ / MOBILITÀ

COESIONE SOCIALE

OPERE PUBBLICHE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

I progetti più votati dai cittadini di Verbania (dal 1 al 30 giugno 2019) verranno poi realizzati.

Il bilancio partecipato è uno strumento utile a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali; favorisce, pertanto, una forma di democrazia partecipativa e diretta.

Con il bilancio Partecipato l'Amministrazione intende fornire un ulteriore strumento di ascolto, poiché permette ai cittadini di presentare progetti vicini a necessità poco evidenti e di indirizzare le scelte dell'amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o sui servizi da implementare o migliorare.

I cittadini potranno presentare, quest'anno, idee e progetti utili alla collettività fino all'esaurimento del budget dedicato di 140 mila euro.

Attraverso il bilancio partecipato sarà possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e governance locale; riavvicinare le persone e l'elettorato alla politica e al governo del territorio.

Esso rappresenta uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura dell'istituzione Comunale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni utili alla collettività.

Il nostro bilancio partecipato prevede la possibilità di sponsorizzare con un piccolo contributo il progetto che si ritiene più rilevante o che si ritiene più vicino alla propria percezione di utilità.

Un piccolo contributo privato può significare molto per la nostra città; insieme possiamo realizzare più progetti; aumenta il senso di appartenenza alla cosa pubblica.

Il successo di questo progetto dipenderà da quanti cittadini desidereranno votare e scegliere direttamente le opere e gli eventi da realizzare