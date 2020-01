Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Ritorna il ciclo di incontri "Le terre del Verbano", che il Circolo del Pallanzotto, per il 6° anno consecutivo dedica alla storia dei luoghi che abitiamo.

Si discuterà del Settecento, un secolo importante, perché, in seguito a conflitti e a cambi di alleanze i territori tra Ticino e Sesia (appartenenti al Ducato di Milano) vennero ceduti ai Savoia, che a inizio secolo avevano ottenuto il titolo di re, da duchi che erano.

Tre gli appuntamenti, sempre di sabato e a partecipazione gratuita.

L' 8 febbraio alle 15.30 (a villa Giulia a Verbania Pallanza) Leonardo Parachini, ricercatore e storico, parlerà del "Trattato di Worms, quando "Pallanza divenne Provincia".

Il 29 febbraio, ancora alle 15.30 (a villa Giulia a Verbania Pallanza) la storica dell' arte Marina dell' Omo, ex sovrintendente al patrimonio artistico del Piemonte, illustrerà "Momenti d' arte tra pittura e scultura nel Verbano del Settecento". Le relazioni saranno intervallate da brani del repertorio classico eseguiti dal vivo.

Infine il 7 marzo, a Verbania Intra (chiesa di san Vittore), alle 15 il restauratore Tiziano Villa accompagnerà alla "Scoperta degli affreschi della basilica di San Vittore", recentemente restaurati negli anni 2017 e 2018 .

Iniziativa, organizzata in collaborazione con gli Amici degli Archivi di Stato, il Museo del Paesaggio, la Società dei Verbanisti, Verbania Musica e Verbania Milleventi, ha il patrocinio del Comune di Verbania.