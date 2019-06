Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Prosegue a Verbania CROSS Festival 2019; non perdetevi i prossimi spettacoli! www.crossproject.it

mercoledì 26 giugno h. 19.00 musica+danza+cibo. Marche Teatro/Protein, FOOD. Teatro Il Maggiore Verbania. REPLICHE giovedì 27 giugno h. 19.00, venerdì 28 giugno h. 19.00 - biglietto singolo 15 € - prenotazione obbligatoria. Organizzazione@crossproject.it 380 6538718

venerdì 28 giugno h. 18.00 installazione sonora e h. 19.00 (replica) Anima Nera. A/P AFTER PARTY. Villa Giulia Verbania. REPLICHE sabato 29 giugno h. 18.00 e h. 19.00 domenica 30 giugno h. 18.00 e h. 19.00 biglietto singolo 5 €

h. 21.30 teatro + performance Accademia Teatro Dimitri & Wild Donkeys, Serge Nicolaï e Olivia Corsini. NOTHING IS LOST. Teatro Il Maggiore Verbania. - biglietto singolo 10 €

sabato 29 giugno h. 21.00 performance + musica + teatro AjaRiot - Performing Arts Collective. D.A.K.I.N.I. Villa Giulia Verbania

h. 22.00 teatro contemporaneo + concerto PRIMA NAZIONALE. Phoebe Zeitgeist + The Verge of Ruin. ASPRA Villa Giulia Verbania - biglietto unico D.A.K.I.N.I. + ASPRA 10 €

Acquista subito il tuo biglietto online QUI! Consulta il programma completo sul sito web www.crossproject.it

Info e prenotazioni organizzazione@crossproject.it+39 380 6538718