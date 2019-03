Sito Ufficiale del Comune di Verbania

In occasione della quarta edizione del Premio letterario Verbania for Women e della ricorrenza della Giornata internazionale della donna abbiamo realizzato, grazie alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e associazioni cittadine, un articolato programma di incontri per Verbania si tinge di Rosa, con spettacoli ed eventi. L'obiettivo è di offrire spunti per raccontarci, ascoltare, conoscere figure di donne straordinarie e quotidiane, per riflettere e festeggiare insieme l'8 marzo e tutti gli altri giorni dell'anno.

Assessore alla Cultura Città di Verbania, Danilo Minocci

Tutte le iniziative sono a INGRESSO LIBERO

Domenica 3 marzo, ore 17.30 Villa Giulia corso Zanitello – Verbania

Presentazione del libro L'amore è sempre in ritardo - Newton Compton 2018 - con l’autrice Anna Premoli

Mercoledì 6 marzo, ore 20.30 Biblioteca via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Lo racconto in Rosa. La donna nella società dei consumi, dal modello americano alla tv moderna e ai reality.

introduce Antonia Santopietro. Dibattito con la counselor e coach Silvia Padulazzi. A seguire la proiezione del film Suffragette di Sarah Gavron, con Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Ben Whishaw. Regno Unito 2015



Giovedì 7 marzo, ore 20.30 Biblioteca via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Femminicidio! L’arte, la musica e il teatro contro la violenza sulle donne

Uno spettacolo a cura di Marisa Cortese e del Laboratorio di Narrazione di Verbania. Con la partecipazione di Michele Anelli voce e chitarra

Venerdì 8 marzo, ore 17.30 Biblioteca via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Presentazione del libro La Vita vista da qui, dieci storie di resistenza e sopravvivenza - Morellini Editore, 2018 con Laura Cesareo, Sarah Pellizzari Rabolini e Melissa Turchi

Venerdì 8 marzo, ore 18.30 Il Maggiore – Centro Eventi via San Bernardino, 49 – Verbania

Visione

Inaugurazione della mostra fotografica foto di Daniela Meneghin e Lorenzo Camocardi

Venerdì 8 marzo, ore 20.30, Biblioteca via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Lo racconto in Rosa. Silvia Padulazzi in Nessuna fragilità, nessuna forza: unicamente donne

Reading animato dalle opere in versi e prosa di dieci splendide scrittrici, poetesse e donne straordinarie (Anna Achmatova, Marina Cvetaeva, Sylvia Plath, Amalia Rosselli, Anne Sexton, Antonia Pozzi, Grace Paley, Sarah Kane,Virginia Woolf, Nina Cassian).Letture scelte da Antonia Santopietro e Silvia Padulazzi

Sabato 9 marzo, ore 15.30 Il Maggiore – Centro Eventi via San Bernardino, 49 – Verbania

Incontro con Alessia Gazzola

Presentazione del libro Il ladro gentiluomo

Sabato 9 marzo, ore 16.00 Il Maggiore – Centro Eventi via San Bernardino, 49 – Verbania

Incontro con Franco Forte e Guido Anselmi

Presentazione del libro Romolo, il primo Re

Mondadori, 2019

Sabato 9 marzo, ore 17.00 Il Maggiore – Centro Eventi via San Bernardino, 49 – Verbania

Premio Letterario ‘Verbania for Women' 2019

PREMIAZIONE DEI VINCITORI

con un ricordo di Alessandra Appiano a cura di Pamela Aicardi

Sabato 30 marzo, ore 16.30 Mondadori Bookstore

via San Vittore 76 – Verbania

Dove il destino non muore. Presentazione del libro di Elisabetta Camettie, evento a cura di Mondadori Store