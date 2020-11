Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Con l’introduzione della zona Rossa in Piemonte e le limitazioni negli spostamenti, l’Amministrazione Comunale di Verbania, in collaborazione con i volontari della protezione Civile Comunale e della Croce Rossa ha re-introdotto alcuni servizi a favore dei cittadini e delle persone più bisognose, a partire dagli over 65.

“ E’ un periodo straordinario, la decisione ci coinvolge pur avendo una situazione non grave come in altre parti del Piemonte, ma non potendo in alcun modo modificare le severe restrizioni - affermano il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e l’assessore ai servizi sociali Marinella Franzetti- abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, e per questo si è pensato a questi servizi. Attività importanti come l'Emporio dei Legami sono operativi e i servizi socioassistenziali continuano il loro importante lavoro. Con la regia comunale, è possibile organizzare l'iniziativa in sicurezza con la collaborazione di volontari le associazioni che già hanno operato e che si sono resi disponibili ”.

Ecco i servizi:

- Informazioni generali Comune di Verbania 0323 542488.

- Consegna spesa a domicilio e consegna medicinali con priorità per over 65: servizio Protezione Civile 0323 505377 - 557887 o whatsapp 3336178054; servizio Croce Rossa Italiana 0323 556611 (attivo dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì) o whatsapp 334 68 05 002,

- Tamponi. Quando si hanno sintomi sospetti, lo ricordiamo, è necessario rivolgersi al medico di famiglia: sarà lui a valutare se fare il tampone. Non andare al Pronto Soccorso. Segnaliamo contatto Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL VCO per Tamponi 0323 541441.

Le persone in difficoltà economiche (Isee inferiore 15 mila euro), per esigenze lavorative, possono richiedere di effettuare il tampone presso servizio convenzionato rivolgendosi all’ufficio politiche sociali 0323 542252 – 215 politiche.sociali@comune.verbania.it .

Informazioni, ordinanze, comunicazioni al link www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Emergenza-Coronavirus