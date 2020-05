Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Sono state decise dalla conferenza Stato / Regioni.

In Piemonte da lunedì prossimo, 18 maggio, apriranno tutti i negozi, estetisti e parrucchieri, servizi al pubblico e sport individuali.

Bar e ristoranti invece staranno fermi ancora una settimana, apriranno solo dal 25 maggio.

Le date sono state indicate dall'assessore della regione Piemonte Marnati agli organi d'informazione.

https://www.unionemonregalese.it/2020/05/15/piemonte-riaperture-negozi-bar-ristoranti/

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.