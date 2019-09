Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) del VCO, costituito in base ad una convenzione tra la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l’Associazione Ars.Uni.Vco, organizza per l’autunno a Verbania un ciclo di incontri seminariali relativi al processo di integrazione europea con specifica attenzione ai più recenti sviluppi e alle ripercussioni a livello degli ordinamenti nazionali. I seminari formativi, dal titolo “Le nuove sfide dell’Unione Europea”, vedranno la partecipazione di esperti che svilupperanno le più importanti tematiche attuali, in particolare dei cambiamenti che stanno avvenendo a seguito degli esiti delle ultime elezioni europee, avvenute il 26 maggio 2019. Come cambiano le agende, le priorità dell'Europa? Alcuni professori universitari, esperti in materie giuridiche ed economiche declinate in ambito europeo, ci aiuteranno a capire i nuovi assetti politici e come il nostro voto vi avrà influito.

Il primo incontro (venerdì 20 settembre 2019 ore 18.00 - Verbania) in particolare vedrà la prestigiosa presenza del dott. Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.

Un seminario ogni due settimane per affrontare un argomento specifico in un ciclo formativo diviso tra 5 diversi appuntamenti da settembre a novembre 2019. La durata di ciascun incontro è stimata in 2 ore. Moderatore per ogni singolo seminario sarà Ivan Fossati, giornalista de La Stampa Verbano Cusio Ossola.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Verbania, con l’Associazione Casa della Resistenza e con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. I giornalisti iscritti all’Ordine possono iscriversi sulla piattaforma virtuale SiGeF e avranno diritto a n. 2 crediti formativi per ogni singolo incontro a cui prenderanno parte.

Tutti i seminari sono GRATUITI ed APERTI alla CITTADINANZA ed avranno luogo presso l’Associazione Casa della Resistenza di Verbania, Via Filippo Turati, 9 Verbania (VB).

Si chiede iscrizione via mail a cde.vco@univco.it

Trovate tutte le informazioni al seguente link: http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/progetto-di-rete-2019-le-nuove-sfide-dell-unione-europea .

- “LE NUOVE SFIDE DELL'UNIONE EUROPEA”

Relatore: GAUDINA MASSIMO, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

venerdì 20 settembre 2019 ore 18.00 - Verbania

- “PRESENTE E FUTURO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA”

Relatore: GRAGLIA PIERO, Professore associato presso l'Università degli Studi di Milano nei seguenti insegnamenti: Storia dell'Integrazione europea, History of Regional Integration, Storia della Politica estera europea e Storia della Politica internazionale

venerdì 4 ottobre 2019 ore 17.00 - Verbania

- “I DIRITTI DELLE NUOVE TECNOLOGIE”

Relatore: OROFINO MARCO, Professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano

mercoledì 16 ottobre 2019 ore 15.00 - Verbania

- “LA NUOVA GOVERNANCE EUROPEA E IL RUOLO DEI SUOI CITTADINI”

Relatore: ROSSI DAL POZZO FRANCESCO, Professore associato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Milano

venerdì 25 ottobre 2019 ore 17.00 - Verbania

- “FLUSSI MIGRATORI: DOVE VA L'EUROPA”

Relatore: DI PASCALE ALESSIA, Professore associato di Diritto degli stranieri presso l'Università degli Studi di Milano

venerdì 15 novembre 2019 ore 17.00 - Verbania

Per informazioni:

Federica Fili

cde.vco@univco.it

+39 388 6252480