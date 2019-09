Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Sono in corso alcuni interventi di regimazione idraulica, decisi dall'Amministrazione Comunale di Verbania, lungo il rio Iselle (detto anche rio del Piaggio), in zona Possaccio a Verbania. Obiettivo il miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque e la manutenzione delle opere già esistenti, con lavori indirizzati alla messa in sicurezza delle opere ammalorate esistenti lungo l’asse principale del rio, a partire dal consolidamento del fondo dell'alveo e delle sponde.

Lavori che stanno vedendo lo scavo e lo svuotamento della briglia a monte delle opere, la realizzazione di un tratto di scogliera, la ricostituzione del fondo tramite realizzazione di lastricatura in lastre lapidee, il rifacimento di un tratto di canale in calcestruzzo armato, la pulizia del materiale in alveo e della vegetazione.

Il finanziamento complessivo è stato concesso dalla Regione Piemonte ed è di 200 mila euro.