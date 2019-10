Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Lago Maggiore Marathon . Verbania-Stresa-Verbania.

Domenica 3 novembre 2019 con partenza fissata alle ore 9. Nona edizione. In gara la Trapletti, marciatrice azzurra. Tutte le info al link https://lagomaggioremarathon.it/

“Corri sul percorso più panoramico d’Italia” ed è questa una grande verità e che non potrà mai cambiare, il Lago Maggiore in tutta la sua eleganza sarà sempre lì ad accompagnare gli atleti in questo meraviglioso viaggio lungo 42,195km da Verbania verso Stresa e ritorno.

E’ la 9^ edizione ma già si sogna la decima, che si terrà il 1° novembre 2020. È in corso di valutazione la possibilità di variazione percorso che potrebbe prevedere la partenza da Arona, l’attraversamento di Stresa e l’arrivo sempre a Verbania. Non una novità in senso assoluto, ma un piacevole ed importante ritorno alle prime edizioni che prevedevano questo tipo di tracciato che abbraccerebbe così una parte ancora più ampia e spettacolare del Lago Maggiore.

SPORTWAY Lago Maggiore Marathon è un evento organizzato da ASD Sport Pro-Motion e non è solo maratona. E’ tanto di più, una opportunità per tutti di recitare da protagonisti, infatti diverse sono le competizioni, agonistiche e non competitive, disponibili. Questo il riepilogo: Maratona da 42,195km, Mezza Maratona da 21,097km, 33K e 10K, tutte le distanze, ripetiamo, possono essere corse in forma competitiva o non competitiva, così che tutti possano correre sulle sponde del Lago Maggiore.

Nella 10km da segnalare la presenza in gara di un gruppo di arbitri dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) che provenienti da tutta Italia correranno la distanza per il loro campionato di corsa da 10km.

PARTENZA - Tutti i percorsi avranno partenza e arrivo sul lungolago di Verbania Pallanza, tranne la Mezza Maratona che partirà da Verbania e terminerà a Stresa (VB), la perla del Lago Maggiore. La SPORTWAY Lago Maggiore Marathon vanta percorsi certificati ed è organizzata sotto l’egida di FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), IAAF (International Association Athletics Federations), EAA (European Athletic Association) e AIMS (Association International Marathons and Distance Races).

Paolo Ottone, titolare di Sport Pro-motion, da sempre la società sportiva che organizza l’evento: “Abbiamo più di 1600 iscrizioni totali, abbiamo già quindi superato il numero di iscritti dell’anno passato, stiamo lavorando affinché si arrivi oltre le 2000 persone, numero a cui eravamo già arrivati qualche anno fa e che deve essere il nostro standard abituale per il futuro. Nel 2020 con le novità che abbiamo in mente visto che sarà il decimo anno faremo ancora meglio. Sono ottimista. Al momento sono 930 italiani e quasi 700 stranieri, il 40% dei presenti che arrivano da Francia, Svizzera, Germania e Austria a conferma della forte vocazione turistica dei nostri luoghi. Stiamo facendo squadra tra Istituzioni locali, operatori dei servizi turistici, sponsor che ci supportano da anni, 250 volontari e le società sportive che collaborano con noi e che ci aiutano. Voglio ringraziare tutti”.

LA MARCIATRICE – Come consuetudine alla SPORTWAY Lago Maggiore Marathon non verrà ingaggiato nessun atleta professionista italiano o straniero che sia, spazio dunque ai tanti runner locali e non solo che vorranno provare a vincere la maratona. Da segnalare che in gara, presumibilmente nella 21km, vi sarà la marciatrice Valentina Trapletti. L’azzurra è reduce dalla 20km di marcia dei mondiali di Doha dove si è piazzata in 17esima posizione, il sogno e gli allenamenti da ora in poi è a cinque cerchi: Olimpiadi di Tokyo 2020 e la strada del Lago Maggiore può essere un bel test di inizio preparazione 2020.

PROGETTI BENEFICI - L’Associazione No Profit “Corso di corsa”, in collaborazione con Sport PRO-MOTION ASD, organizza la LAGO MAGGIORE MINI MARATHON, corsa di 2 km non competitiva per bambini, ragazzi e famiglie parte del programma della 9a SPORTWAY LAGO MAGGIORE MARATHON 2019. Unico requisito strettamente necessario… un grande cuore!

Il ricavato raccolto con le iscrizioni (5 euro comprensivo di maglietta e gadget) verrà interamente devoluto al progetto “LA CASA DI TREMOLO”, Scuola di educazione al movimento nella malattia di Parkinson che corre insieme a noi.

MINI MARATHON 2 KM - SABATO 02.11.2019, Partenza: 15:00, corsa non competitiva aperta a tutti da Verbania Pallanza presso lo Sport Expo al Centro Eventi “Il Maggiore”. Info e Iscrizioni: CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE" VERBANIA .

SPORT EXPO - Lo Sport Expo della SPORTWAY Lago Maggiore Marathon è situato all'interno del nuovo Centro Eventi Il Maggiore di Verbania. Il Maggiore è un complesso architettonico, dal carattere contemporaneo, scultoreo e fortemente espressivo, in grado di contenere una sala teatro da cinquecento posti, una sala più piccola da centoventi, un ampio foyer di ingresso e distribuzione, oltre a funzioni di servizio e di supporto come camerini, uffici, sale prova, bar ristorante, sala incontri. Lo Sport Expo della SPORTWAY Lago Maggiore Marathon, collocato nell'ampio foyer del Teatro, è il punto focale dell'evento dove tutti i partecipanti possono ritirare il proprio pettorale di gara; è inoltre punto di incontro dove poter scambiare opinioni con gli altri partecipanti e addetti ai lavori. All'interno dello Sport Expo c'è anche un'area espositiva dedicata ai Partner della LMM e alle aziende che espongono prodotti di settore.

DATE E ORARI APERTURA:

VENERDÌ 1 NOVEMBRE: 15:00 – 19:00

SABATO 2 NOVEMBRE: 10:00 – 19:00

DOMENICA 3 NOVEMBRE: 07:00 – 08:30 (solo ritiro pettorali)

PACER - Tutti gli atleti iscritti alla Maratona, alla Mezza Maratona ed alla 33K potranno, inoltre, contare sull'aiuto dei Pacer, gli angeli della corsa che, con i loro palloncini colorati detteranno il ritmo della corsa per consentire a tutti di tagliare il traguardo nel tempo prefissato o di ottenere il tanto agognato personal best. Quella del Pacer, infatti, è una figura molto importante nelle gare podistiche su strada: oltre a 'dettare' il ritmo, il pacer conosce il percorso, dà consigli e suggerimenti, incita a non mollare. Un vero motivatore.

Proprio per questo motivo per la SPORTWAY Lago Maggiore Marathon sono stati selezionati numerosi pacer che correranno sia la 42K che la 33K, tutti a distanza di quindici minuti l'uno dall'altro, per tempi prefissati finali dalle 3 alle 5 ore di gara. Saranno 27 quelli della Maratona e Mezza Maratona, mentre saranno 19 quelli che accompagneranno gli atleti della 33K, scaglionati allo stesso modo di quelli della 42K.

CHIUSURA STRADE

La maratona scatterà alle 9 dal lungolago di Pallanza, con l' area davanti al Municipio che sarà interdetta al traffico e sosta e dove è dislocata la logistica delle partenze e degli arrivi. Il tratto di corso Tonolli, viale delle Magnolie, piazza Garibaldi e corso Zanitello sarà chiuso domenica 3 dalle 6 fino alle 20, con la necessità quindi di utilizzare viabilità interna alternativa. Per via Vittorio Veneto, corso Europa e via Azari la chiusura scatterà dalle 8.45 alle 10, stop alle auto dalle 9 alle 14.30 invece per quanto riguarda il tratto tra Pallanza e Suna in vVia Cavallini, piazza Papa Giovanni XXIII, piazza Gramsci, Via Castelli e via Troubetzkoy.

Verso Fondotoce su via Troubetzkoy all' incrocio con la statale 34 e poi il tratto di statale fino alla rotonda chiusura dalle 9.05 alle 14, in entrata verso Verbania l' alternativa è il transito da Bieno in uscita dalla città invece si potrà usare la corsia a monte della statale o sempre Bieno. Tra la rotonda di Fondotoce e l' innesto dell' A26 all' altezza dello svincolo di Baveno chiusura dalle 9.15 alle 13.45, in alternativa è utilizzabile l' autostrada ed il raccordo con la statale 33 verso Gravellona Toce. Tra Baveno e Stresa infine chiusura dalle 9 alle 13, vie alternative in A26, la variante di Levo, Carpugnino o lo statale 33 verso Arona.

ISCRIZIONI: Per tutte le gare è possibile iscriversi online attraverso il sito www.LAGOMAGGIOREMARAHON.it.

INFORMAZIONI - www.LAGOMAGGIOREMARAHON.it

