Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Oggi a Milano, al Teatro Dal Verme, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma de LA MILANESIANA 2017 - 19° Edizione - festival di Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia e Teatro, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Un festival rinomato a livello nazionale che, grazie ad un accordo con il Comune di Verbania e il teatro Il Maggiore toccherà, per la seconda volta, anche la nostra città con due serate: l'11 luglio concerto di Giovanni Caccamo (con letture di Eliana Liotta e Alberto Mantovani) e il 13 luglio spettacolo con Neri Marcorè.

Prevista anche la presenza di Vittorio Sgarbi (il 12 luglio) alla presentazione della mostra del pittore Maurizio Bottoni.

"Si tratta di un progetto importante – dichiara il sindaco Silvia Marchionini presente alla conferenza stampa - per continuare a costruire un rapporto importante con Milano. Decisivo per far crescere ulteriormente il nostro teatro e costruire una forte immagine culturale e turistica di Verbania, date le nostre straordinarie potenzialità. La presenza di spettacoli di altro livello come quelli proposti a Verbania dal festival La Milanesiana va in questa direzione".

Gli spettacoli:

- la musica è una delle grandi passioni dell’attore marchigiano Neri Marcorè che presenterà uno spettacolo che non è solo un omaggio di canzoni, ma una riflessione innestata su elementi del "presente e del futuro" a partire da due grandi dei nostri tempi: Fabrizio De André e Pier Paolo Pasolini.

- Giovanni Caccamo, cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato e prodotto da Caterina Caselli proporrà il suo giovane e intenso repertorio. Vincitore della 65esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte; vincitore del premio della critica "Mia Martini" e del premio della sala stampa "Lucio Dalla".

La Milanesiana 2018 ha come tema quest'anno "Il Dubbio e la Certezza", approda anche ad Ascoli Piceno, Collodi e Ferrara. Diventano così nove le città teatro di 65 appuntamenti con oltre 170 ospiti internazionali provenienti da 16 Paesi e sette mostre che saranno "contaminate dall'energia" della Milanesiana che già coinvolge, oltre a Milano, Torino, Bormio, Verbania, Firenze e Matera.

