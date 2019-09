Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Al via la IV Edizione del Festival del Pianoforte Romantico "Les Nuits Romantiques". Il titolo di questa Edizione è "Visions": gli otto appuntamenti che si svolgeranno nel mese di Settembre, avranno ciascuno una propria Visionarietà, in un percorso di coerenza tra opere e strumenti.

Il prossimo appuntamento con il Festival del Pianoforte Romantico "Les Nuits Romantiques" avrà luogo Sabato 21 Settembre alle ore 20.45 alla Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Palazzo Peretti a Verbania Intra, in Via de Bonis 36.. Il pianista spagnolo Antonio Simon ci presenterà un bellissimo programma dedicato alle Fantasie di Robert Schumann con un pianoforte Erard Piano en forme de Clavecin del 1838.

Domenica 22 Settembre alle ore 20.45 al Centro Eventi "Il Maggiore" sarà la volta del soprano Lorna Ruth Windsor e del pianista Antonio Ballista, con un programma dedicato alle figure femminili, che si spingerà fino al tardo Romanticismo, da Offenbach a Ravel, con un pianoforte Pleyel "Gronkowski" del 1923.

Segnaliamo lo spostamento di orario del concerto per Violino e Pianoforte di Sabato 28 Settembre, che si terrà al Grand Hotel Majestic alle ore 18.00 anzichè alle ore 20.45. Questo in quanto nello stesso luogo, alle ore 20.30, si terrà la Diner Chopin, una cena basata su alcuni piatti amati da Chopin e rivisitati dallo Chef Danilo Bortolin, con la presenza del musicologo Jean-Yves Pattes, del pianista Costantino Mastroprimiano e di un Pianino Pleyel del 1842, che sapranno ricreare un'autentica atmosfera Chopiniana.Per la cena, che avrà un costo di 60€, è necessario prenotare la partecipazione scrivendo all'indirizzo mail lesnuitsromantiques@gmail.com : il numero massimo di partecipanti è fissato a 40.

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 settembre al Grand Hotel Majestic (via Vittorio Veneto 32) alle ore 20.45. Protagonista della serata è Javier Negrin (nella foto) che suonerà un pianoforte di tipo Pleyel Piano a queue (a coda) modéle D del 1896. Il festival proseguirà fino al 29 settembre.

L' ingresso unico per tutti gli appuntamenti è di 15 euro.

Dopo il magnifico concerto di Inaugurazione di Domenica scorsa con Naruhiko Kawaguchi e il Pleyel del 1842, il Festival del Pianoforte Romantico "Les Nuits Romantiques" propone due interessanti concerti nella prossima fine settimana.

Sabato 7 Settembre alle ore 20.45 presso il Centro Eventi "Il Maggiore" Christoph Hammer, al pianoforte, ci proporrà un programma dedicato alle piccole forme con preziose rarità.

Domenica 8 Settembre alle ore 20.45 sempre presso il Centro Eventi "Il Maggiore" sarà la volta del soprano Chantal Santon e del pianistaFlorent Albrecht con un programma intitolato "Un Voyage en Italie".Co-protagonista di entrambi i concerti sarà il pianoforte Erard Piano en forme de Clavecin del 1838, utilizzato di recente in 6 concerti al Petit Palais di Parigi.