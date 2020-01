Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Anno nuovo, nuovo ciclo di corsi per grandi e piccini che le biblioteche del VCO, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sherazade, hanno preparato per voi!

In questo 2020 potrete addentrarvi nel mondo delle lingue come l’inglese, il tedesco, l’arabo e il russo, deliziarvi con la suggestiva pittura giapponese, imparare a modellare l’argilla, scoprire i trucchi del mestiere per fare delle magnifiche fotografie, partecipare a laboratori di narrazione e di scrittura, studiare le filosofie e le religioni orientali, conoscere i benefici della floriterapia e tanto altro.

E poi, come sempre, oltre ai corsi saranno attivi i gruppi alla pari: il gruppo di lettura letterario e quello filosofico; il sempre animatissimo Biblio Knit; Software libero, per approfondire l'utilizzo di alcuni software open source, per i piccoli, infine, “Coccole e filastrocche”, un appuntamento ogni primo martedì del mese, in cui genitori in attesa e con bebè da 0 a 9 mesi hanno la possibilità di socializzare e condividere le proprie esperienze.

Per rimanere sempre aggiornati, potete seguire la pagina Facebook Corsi e Laboratori Bibliocommunity e visitare il sito www.bibliotechevco.it

Vi aspettiamo per donare al vostro tempo libero curiosità, conoscenza, cultura e divertimento!

Info: Biblioteca di Verbania tel. 3460143533

e-mail: direzione.verbania@bibliotechevco.it; corsi@bibliotechevco.it