Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Il Centro per l’Impiego di Omegna, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto “Sportello Verde” presentato dal Comune di Verbania, e approvato dalla Regione Piemonte, ha pubblicato l’avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per l’inserimento lavorativo di tre persone per 26 settimane lavorative a 39 ore settimanali.

I requisiti per presentare la domanda sono:

- essere residenti nel Comune di Verbania,

- essere disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, privi di impiego in carico ai Servizi Sociali (allegare dichiarazione),

- essere disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, privi di impiego da almeno 12 mesi che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 del giorno mercoledì 8 luglio 2020, sia on line o presso il Centro per l’Impiego ad Omegna (non presso il Comune di Verbania)..

A questo link le informazioni e l’avviso del progetto http://www.lavorovco.it/offerte-di-lavoro/progetto-pubblica-utilita-sportello-verde-comune-verbania/

Per tutte le informazioni: Centro per l’Impiego ad Omegna (via IV novembre 37), tel 0323 1994633 - mail info.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it .