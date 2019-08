Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Dal 22 al 25 agosto 2019 torna a Verbania l'appuntamento con "Poliritmica", il festival di percussioni che, dal 2015, si svolge a Verbania sul Lago Maggiore. Quattro giorni di musica ed eventi ad ingresso libero. https://poliritmica.it/

La manifestazione è organizzata dall' Ente Musicale Verbania e dall' Orchestra di percussioni Waikiki con il patrocinio del Comune di Verbania.

Il programma:

Giovedì 22 agosto, alle ore 17 presso la scuola di musica (via alle caserme 14 a Pallanza): masterclass di Jacopo Pierazzuoli e Giulia Gelati (sponsorizzata da Diril Cymbals, COde Head drums, Liuteria Respighi). Batteristi spinti dall' interesse per la contaminazione tra generi e dalla profonda ricerca di un linguaggio originale. Il risultato è uno stile che non segue i clichet, a cavallo tra il Metal e la Musica Elettronica più moderna.

Venerdì 23 agosto, alle ore 21 a Villa Olimpia (via Giuseppe Mazzini 19 a Pallanza): concerto della Poliritmica Ensemble feat special guest, una jam live molto libera e profondamente ritmica. Gli ospiti sono a sorpresa.

Sabato 24 agosto, alle ore 21 a Villa Olimpia (in caso di maltempo a Casa Ceretti in via Roma 42 a Intra): concerto di Khompa, un'esperienza unica, un uomo con la sua batteria e una serie di suoni spaziati che faranno ballare tutta la sera.

Domenica 25 agosto, alle ore 21 a Villa Olimpia (in caso di maltempo a Villa Giulia in via Vittorio Veneto a Pallanza): concerto di Israel Varela e l'Orchestra di percurssioni Waikiki. Israel Varela, abile e raffinato compositore, batterista e cantante dalla ricca musicalità, è considerato uno dei migliori talenti della scena musicale internazionale che grazie alla sua originalità vanta già collaborazioni con i migliori musicisti del mondo tra i quali: Pat Metheny, Charlie Haden, Bireli Lagrene, Bob Mintzer, Abe Laboriel, Diego Amador, e Pino Daniele. Lo spettacolo sarà una prima mondiale accompagnato dai Waikiki.