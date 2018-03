Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Dal 15 marzo 2018 riapre #VillaTaranto , uno dei giardini botanici più belli al mondo.

Domenica 18 marzo apertura gratuita per i residenti a #Verbania . Iniziativa che si replicherà - come per gli anni passati - nelle prime domeniche di ogni mese.

Con l'arrivo della primavera, si apre la stagione dei giardini e delle fioriture sul Lago Maggiore. E così anche Villa Taranto riapre le sue porte al pubblico: dal 15 marzo 2018 i visitatori potranno nuovamente ammirare le circa 20.000 specie di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo che popolano i 16 ettari dei suoi giardini botanici.

I giardini botanici di Villa Taranto saranno visitabili fino al 4 novembre. Da aprile e settembre l'orario di vista sarà 8.30-18.30. In marzo l’apertura 9-17.30; 9-17 nella prima metà di ottobre e nelle ultime settimane 9-16.30.

I Giardini, giudicati tra i 18 più straordinari al mondo, sono in stile fondamentalmente inglese, anche se non mancano ispirazioni italiane come statue, fontane, specchi d'acqua e terrazzi.

Villa Taranto e i suoi giardini sono pronti a ospitare una stagione piena di eventi, dalla Settimana del Tulipano alla rinomatissima Mostra della Dalia: una nuova occasione per visitarla una prima volta o tornare ad ammirare lo splendore delle sue piante e dei suoi fiori.

Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura e le tariffe di ingresso, è possibile consultare il sito ufficiale dei Giardini Botanici di Villa Taranto www.villataranto.it