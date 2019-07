Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Dal 12 al 14 luglio un altro intenso week end di eventi a #Verbania



Nel parco di Villa Giulia a Pallanza, nel weekend fra venerdì 12 luglio e domenica 24 luglio si terrà la diciassettesima edizione di Verbania Cactus Folies , mostra-mercato di piante rare da collezione. L' organizzazione è stata svolta dal Verbania Garden Club , con il patrocinio e il sostegno della Città di Verbania. Info bit.ly/32mo4mb



venerdì 12 luglio Vittorio Sgarbi: Leonardo al centro eventi Il Maggiore (ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ritiro biglietti dalle ore 18.00).



venerdì 12 luglio in Piazza Ranzoni a Verbania, GustAbile 2019 . Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano per sostenere tre progetti solidali. Si degusteranno tanti prodotti di qualità e una ricca zuppa di pesce di lago! Ingresso 35€ e massimo 1.000 posti.



Sabato 13 luglio , alle ore 20.30, presso il Centro Eventi Il Maggiore una serata speciale di divertimento e solidarietà, che vedrà sul palco artisti del calibro di Paolo Cevoli, Marco Berry, Ale Baldi , Ale Betti e Davide Paniate. B4B - Beach for Babies edizione 2019, l' evento solidale di Beach Volley in programma sempre a Verbania dal 28 luglio al 4 agosto



Sabato 13 luglio alla sera Villa Olimpia (Pallanza) lo swing italiano abbinato a ritmi gitani. Un paese a sei corde . Gli incalzanti ritmi gitani che si sposano allo swing della canzone italiana: un mix vincente per il «Clan zingaro».



Da sabato 13 luglio 2019 rinnovo abbonamento stagione 2019/2020 Il Maggiore Verbania www.ilmaggioreverbania.it



Da sabato 13 luglio, potipo"Potipoti", i libri della biblioteca viaggiano in bicicletta. Per tutti i piccoli amanti dei parchi, dei libri e delle biciclette, una rassegna di 8 appuntamenti gratuiti nei parchi di Verbania per leggere e sfogliare i libri della Biblioteca Civica Pietro Ceretti e ascoltare le storie lette da Pigi. Sabato 13, parco Cavallotti, lungolago di Intra, Un doppio appuntamento: al mattino, dalle ore 10.30, per i bambini dai 0 ai 3 anni e al pomeriggio dalle ore 17.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni.



Evento bandistico interregionale al "Maggiore". La sezione Vco dell' Anbima, l' Associazione nazionale delle bande italiane, annuncia un grande Concerto delle Bande musicali di Piemonte, Lombardia e Liguria in programma alle 15.30 di domenica 14 luglio, presso il teatro "Maggiore", dove si radunerà il meglio delle bande musicali Anbima di Piemonte, Lombardia e Liguria. L' evento con tre formazioni con più di 200 musicanti, rappresenta il livello più alto del percorso di crescita organizzato dall' associazione di bande musicale Anbima per aiutare le bande a migliorare la qualità del proprio organico



A The Last Beach-L'ultima spiaggia- (alla Beata Giovannina a Suna), domenica 14 luglio dalle 18.00 – 23.00, dj set Vinyl Stories



Arena Beach Lounge Verbania (Il Maggiore) venerdì 12 luglio dalle 22:00 noche latina

sabato dalle 18:00 aperitivo musicale in spiaggia, a seguire fino alle 2:00 il nostro summer party in spiaggia, in consolle Lele Alberganti

Domenica, aperitivo musicale in spiaggia, dalle 18:30 Lele Alberganti accompagnato dal sax di Lorenzo Giupponi