Sito Ufficiale del Comune di Verbania

L’edizione 2019 si svolgerà a Verbania dal 21 giugno al 30 giugno 2019 con due progetti di apertura e di lancio del programma: l’11 maggio, uno spettacolo conviviale, Saga Salsa di Qui & Ora, si svolgerà a tavola presso la storica Villa Olimpia, il 12 maggio presenteremo anche lo straordinario spettacolo su parete della compagnia Il Posto Vertical Dance, evento di richiamo per il grande pubblico, nella piazza centrale della città.

ARTISTI OSPITI

Qui e Ora Residenza Teatrale – Il Posto Vertical Dance + Marco Castelli Small Ensamble – Francesco Michele Laterza – Sara Marasso – Giselda Ranieri / Anna Serlenga / Rabii Brahim – Andrea Gallo Rosso – Alberto Ricca in arte Bienoise – Davide Valrosso – Goblin Party (Corea del Sud) – Shamel Pitts (USA-Brasile) – Marche Teatro / Protein – Animanera – Accademia Teatro Dimitri (Svizzera) – AjaRiot – Phoebe Zeitgeist + The Verge of Ruin – Adriano Bolognino / EgriBiancoDanza – T.H.E. Dance Company (Singapore).

BIGLIETTERIA

Acquisto dei biglietti:

i biglietti per gli spettacoli a pagamento sono acquistabili sul luogo dell’evento

Spettacolo Saga Salsa di Qui e Ora Residenza Teatrale:

prenotazione obbligatoria a organizzazione@crossproject.it o 380-6538718

Spettacolo FOOD di Marche Teatro / Protein:

prenotazione obbligatoria a organizzazione@crossproject.it o 380-6538718

Spettacoli programmati al Teatro Il Maggiore:

i biglietti sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro

Prezzi

Biglietto intero: 10 €

Biglietto Saga Salsa con cena : 21 € (prenotazione obbligatoria)

Biglietto Food con aperitivo : 15 € (prenotazione obbligatoria)

Biglietto unico spettacoli 21 giugno: 15 €

Biglietto singolo per spettacoli 21 giugno : 5 €

Biglietto After Party: 5 €

Biglietto A peaceful, Peaceful Place : 5 €

Abbonamento Open: 60 €

SABATO 11 MAGGIO 2019

Villa Olimpia (Ristorante), Verbania

ore 20.00

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Qui e Ora Residenza Teatrale

Cena + performance

➣ Anteprima CROSS Festival

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

Palazzo Pretorio (esterno), Piazza Ranzoni, Verbania Intra

ore 21.00

Ingresso libero

Il Posto Vertical Dance + Marco Castelli Small Ensamble

Danza verticale

➣ Anteprima CROSS Festival

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Casa Elide Ceretti, Verbania

dalle ore 18.00

Ingresso a pagamento

Andrea Gallo Rosso

Performance

➣ Finestra CROSS Residence

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

dalle ore 19.00

Ingresso a pagamento

Sara Marasso

Performance + danza

➣ Finestra CROSS Residence

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

dalle ore 19.30

Ingresso a pagamento

Francesco Michele Laterza

Performance musicale

➣ Finestra CROSS Residence

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Piazza Mercato, Verbania

dalle ore 22.00

Ingresso a pagamento

Giselda Ranieri / Anna Serlenga / Rabii Brahim

Performance + musica + video

➣ Finestra CROSS Residence

courtesy Altofest Malta 2018, ph. ©ValentinaQuintano

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Casa Elide Ceretti, Verbania

ore 22.30

Ingresso a pagamento

Bienoise / Alberto Ricca

Concerto live di musica elettronica

➣ Altri sguardi, altre visioni

SABATO 22 GIUGNO 2019

Il Chiostro, Via Fratelli Cervi, 14, 28921 Intra VB

dalle ore 19.00

Ingresso a pagamento

Davide Valrosso

Danza contemporanea

➣ Atri sguardi, altre visioni

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

ore 21.00

Ingresso a pagamento

Goblin Party (Corea del Sud)

Danza contemporanea

➣ Finestra progetti internazionali

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

ore 21.30

Ingresso a pagamento

Shamel Pitts (USA-Brasile)

In collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa e Fondazione Piemonte dal Vivo

Danza contemporanea + video mapping

➣ Finestra progetti internazionali

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 (1 replica)

VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 (2 replica)

Teatro Il Maggiore, Via S. Bernardino, 49, 28922 Verbania VB

ore 19.00

Ingresso a pagamento (prenotazione obbligatoria)

Marche Teatro / Protein

Musica + danza + teatro + cibo

➣ Altri sguardi, altre visioni

VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

SABATO 29 GIUGNO 2019

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Villa Giulia, Pallanza

ore 18.00 (1 replica) e ore 19.00 (2 replica)

Ingresso a pagamento

Animanera

Installazione sonora

➣ Altri sguardi, altre visioni

VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Teatro il Maggiore, Verbania

ore 21.30

Ingresso a pagamento

Accademia Teatro Dimitri (Svizzera) & Wild Donkeys (Olivia Corsini e Serge Nicolai)

Teatro + performance

➣ Finestra progetti internazionali

SABATO 29 GIUGNO 2019

Villa Giulia, Pallanza

ore 21.00

AjaRiot – Performing Arts Collective

Performance + musica + teatro + danza contemporanea

➣ Altri sguardi, altre visioni

SABATO 29 GIUGNO 2019

Villa Giulia, Pallanza

ore 22.00

Phoebe Zeitgeist + The Verge of Ruin

PRIMA NAZIONALE

Teatro contemporaneo + concerto

➣ Altri sguardi, altre visioni

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

ore 21.00

Ingresso a pagamento

Adriano Bolognino / EgriBiancoDanza

Danza contemporanea

➣ Altri sguardi, altre visioni

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Teatro Il Maggiore, Verbania

ore 21.30

Ingresso a pagamento

T.H.E. Dance Company (Singapore)

Danza contemporanea + teatro + musica

Finestra progetti internazionali