Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Buon inizio estate a Verbania. Questo week end con oltre 25 appuntamenti tra il 21 e i 24 giugno.

Venerdì 21 giugno:

- Secondo dei concerti Ciani in Santa Marta ore 21.00. Si esibirà Gloria Cianchetta al pianoforte. Offerta libera a favore dei restauri.

- Serata Ludica a cura de I Custodi del Lago Casa del Popolo Suna.

- The Last Beach ore 18.30 Beats & Drink, serata in musica.

- CROSS FESTIVAL Performance , musica e video. Dalle 18.00 a notte presso Casa Elide Ceretti e teatro il Maggiore.

- Concerto Ente Musicale di Verbania ore 21.00 Casa della Resistenza

- La montagna secondo me Libreria Alberti Intra ore 21.00, una chiacchierata in compagnia di Alberto Paleari e Beppe Codini.

- Festa della Musica ore 21.00 villa Giulia Pallanza, Coro la Girsfa Coro Valgrande Coro unicantodargento.

Sabato 22 giugno:

- Fiaccolata commemorativa eccidio 42 Martiri, con partenza da Baveno e Intra (Villa Caramora) con arrivo al Parco della Memoria e della Pace a Fondotoce.

- Al Chiostro Intra, ore 19.00 Cross Festival Danza contemporanea www.crossproject.it/cross-festival-2019/

- Band Radiofreccia in concerto a Suna Beach ore 22.00.

Domenica 23 giugno:

- Celebrazione ufficiale del 75' anniversario degli Eccidi di Fondotoce e Baveno, Casa della Resistenza dalle ore 09.30 a Fondotoce

- Passeggiata con gusto ore 10,30. Villa Taranto propone golosità culinarie a cura dello Chef del Caffè and Bistrot . Prenotazione obbligatoria.

- Cross Festival teatro il Maggiore dalle 21.00 Danza contemporanea www.crossproject.it/cross-festival-2019/

- Chiesa Madonna di Campagna ore 21.00 concerto Coro Guadium e la Fenice Filarmonica. - Mercatini Forte dei Marmi Lungolago Pallanza. - Suna Beach serata Latina Dalle 21.00 di Aurelio e le lady Kizomba.

Lunedì 24 giugno:

- Ore 21.00 Il Premio Strega a Verbania Centro Eventi Il Maggiore. I finalisti della LXXIII edizione del Premio Strega saranno per il secondo anno consecutivo ospiti del Comune di Verbania! Benedetta Cibrario per "Il rumore del mondo" (Mondadori) Claudia Durastanti per "La Straniera" (La nave di Teseo) Marco Missiroli per "Fedeltà" (Einaudi) Antonio Scurati per "M. Il figlio del secolo" (Bompiani) Nadia Terranova per "Addio fantasmi" (Einaudi) Ingresso € 7,00 Ridotto € 5,00, ritirando il voucher alla Biblioteca Civica "Pietro Ceretti" (Via Vittorio Veneto 138)