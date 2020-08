Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Il decreto Rilancio emanato dal Governo Conte lo scorso 19 maggio mette in campo incentivi fino al 110% delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica degli edifici o la loro tenuta anti sismica, siano essi mono o plurifamigliari, prime o seconde case. Gli interventi ammissibili sono:

l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. La spesa massima ammissibile è di 60mila €, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La spesa massima ammissibile è di 30 mila €, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Se si realizza almeno uno degli interventi indicati sopra (detti ‘trainanti’) possono essere ammessi al rimborso del 110% anche altri interventi abbinati, come la sostituzione degli infissi, i pannelli per la produzione di energia elettrica e le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. I lavori dovranno consentire la salita di due posizioni nella scala del miglioramento energetico.

Il bonus così generato potrà essere riscosso come credito di imposta in 5 anni; oppure può essere ceduto a terzi: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Con la cessione il cittadino non deve anticipare il denaro necessario per eseguire i lavori.

Il Comune di Verbania ha istituito un indirizzo e-mail dedicato: bonus110@comune.verbania.it a disposizione di tutti i cittadini che necessitino di chiarimenti per la realizzazione dei lavori e per l’accesso al bonus fiscale.

‘ Come abbiamo fatto per il bonus facciate’ – dichiara l’assessore all’edilizia privata Giovanni B. Margaroli – ‘intendiamo dare tutto il supporto possibile ai cittadini di Verbania affinché possano usufruire di questa opportunità che porterà benefici a tutti: all’ambiente perché ridurrà l’energia consumata dagli edifici, ai proprietari che vedranno aumentare il valore dei loro immobili e migliorare la qualità del loro abitare, e all’economia perché aiuterà le imprese edili a uscire dalla stagnazione che ha caratterizzato gli ultimi anni. Si tratta di un’operazione un po’ più complessa del bonus facciate e che richiede un’attenzione maggiore. Anche per questo i cittadini troveranno da parte del Comune un aiuto competente.’

Cordiali saluti

L’Amministrazione Comunale Verbania