Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Saranno presentati sabato 5 ottobre alle 16.30 a Villa Maioni i nuovi corsi promossi dal Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con l’Associazione ‘Sherazade’ di Omegna.

Saranno gli stessi docenti ad illustrare al pubblico le proposte per l'autunno 2019, che si svolgeranno a Verbania, Gravellona Toce, Stresa, Bognanco e alla biblioteca di Meina, da pochi mesi entrata nel sistema bibliotecario del VCO.

Come sempre, l’offerta è ampia e diversificata: si va dai corsi di lingue (spagnolo, inglese, tedesco, russo e arabo) ai laboratori creativi di teatro, cabaret, pittura, argilla, ai percorsi di degustazione del vino. Non mancano tante opportunità per i bambini, dal teatro alla scienza e ai laboratori con la natura.

Ecco l’elenco completo dei corsi.

A Verbania: Family Shiatzu, Pittura giapponese, Spiritualità ebraica, Floriterapia australiana, Teatro, Clowning, Viaggio alla scoperta nel Far West, Argilla, Conoscere il vino, Spagnolo (livello base, base+1), Tedesco (base+1), Russo (base+1), Parlare del passato in inglese (base+1), Conversazione inglese (base e intermedio), Ted Talk: laboratorio di conversazione in inglese, Arabo (base), Teatro per ragazzi 6-9 anni, Teatro per ragazzi 9-14 anni, Mani in pasta per ragazzi 6-10 anni, La scienza in biblioteca, Laboratorio di argomentazione per ragazzi 15-19 anni, Gruppo di lettura, Coccole e filastrocche per bambini 0-9 mesi, Gruppo di lettura filosofico, Biblioknit café

A Gravellona Toce: Recitazione under 99, Storia locale, Dalla vigna all’abbinamento, Laboratori natalizi per bambini, Recitazione under 18, Gruppo di lettura

A Stresa: Cabaret, Kundalini Yoga, Reiki, Ginnastica dolce, Manualità creativa, La società informatica, Espressività teatrale, percorsi di benessere, Orti e giardini, Do you speak english (livello base, base+1), Musicoterapia per bambini da 6 a 9 anni, Laboratorio con la natura 6-9 anni, La combriccola dei lettori

A Meina: Chitarra moderna per tutti, Armonia e teoria di musica moderna, Conoscere gli scacchi, Conversazione in inglese per ragazzi 11-14 anni, English happy hour

A Bognanco: Leggere rinforza (incontri di lettura per giovani e adulti).

Alcuni corsi sono a partecipazione gratuita, altri prevedono una quota di iscrizione fra € 50 e € 150, a seconda del tipo di corso e della durata.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a corsi@bibliotecheVco.it oppure contattare le biblioteche (Verbania 0323 401510 – Gravellona 0323 846161 – Meina 0322 660724 – Stresa 0323 31917).