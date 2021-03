Sito Ufficiale del Comune di Verbania

Opera Pubblica “Messa in sicurezza dei versante e del transito lungola Strada Statale n. 34 del Lago Maggiore, nel tratto da Verbania a Cannobio (confinedi stato), relativamente al territorio di Cannero Riviera”:

avvio del Procedimento, ex art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i,ai fini dell’approvazione del Progetto definitivo in variante al PRGC, con apposizionedel Vincolo Preordinato all’esproprio e Dichiarazione di Pubblica Utilità –Deposito progetto definitivo.

AVVISO PER IRREPERIBILITÀ DEGLI INTESTATARI CATASTALI

Premesso che:

-per la messa in sicurezza urgente ed indifferibile del transito lungola strada statale n. 34 del Lago Maggiore nei Comuni di Cannobio, CanneroRiviera, Oggebbio e Ghiffa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(MIT) ha stanziato un importo di € 25.000.000,00 ed ha sottoscritto unaConvenzione con la Regione Piemonte (approvata con deliberazione di GiuntaRegionale n. 12-1031 del 21.02.2020) al fine di realizzare gli interventi dimessa in sicurezza dei versante lungo l’asse viario della S.S.34 (interventoper il miglioramento della stabilità di versante in frana o di strade a rischioidraulico, attraverso opere di stabilizzazione di corpi franosi e diregolazione delle acque meteoriche) ed eliminarne le fonte di pericolo;

-il comune di Verbania è stato nominato dalla Regione Piemonte, soggettosub-attuatore dell’intervento in oggetto, con particolare riferimento allaprocedura espropriativa,

il Responsabile del suddetto Procedimento ai sensi e per gli effeƫ dicui agli arƩ. 11 e 16 del vigente DPR n. 327/2001,

COMUNICA CHE

questa Amministrazione intende approvare il progetto definitivo invariante per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio edichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione dell'opera pubblicarichiamata in oggetto, e per la quale sussiste la necessità di utilizzare(espropriazione / occupazione temporanea non preordinata all’esproprio) terrenidi proprietà privata;

AVVISA CHE

il progetto definitivo “Messa in sicurezza dei versante e deltransito lungo la Strada Statale n. 34 del Lago Maggiore, nel tratto daVerbania a Cannobio (confine di stato), relativamente al territorio di CanneroRiviera”, prevede l’esecuzione delle opere e/o l’occupazione temporanea su parcellecatastali dei seguenti intestatari che non risultano reperibili, né daiRegistri catastali, né dall’anagrafe tributaria:

C.T. Foglio 21 Mappale 287 (eredi di) CHREMPP ROBERTO nato il31/12/1914

C.T. Foglio 20 Mappale 205 e Mappale 504 MICOTTI CHIARA MARIA CLEOFEnata il 12/04/1961

C.T. Foglio 20 Mappale 205 e Mappale 504 MICOTTI MARGHERITA MARIA natail 27/10/1991

C.T. Foglio 20 Mappale 205 e Mappale 504 MICOTTI MATTEO MARIA nato il30/10/1995

C.T. Foglio 20 Mappale 248 THIEME BRUNO BENEDETTO MICHELE nato il09/04/1947

- detto progetto è depositato presso il Comune di Verbania - 3° DipartimentoServizi Tecnici – Ufficio Espropri, in Via Brigata Martire Valgrande n. 8 aVerbania Intra (VB);

- gli aƫti sono visionabili, previo appuntamento telefonico allaSegreteria del Dipartimento al numero 0323 542511/540, dalle ore 9.00 alle ore11.00, dal lunedì al venerdì;

- gli interessati potranno prendere visione del progetto in varianteal P.R.G.C, ed inviare eventuali osservazioni entro 30 giorni, ex art 11, comma2, del vigente DPR n. 327/2001, dalla data di pubblicazione del presenteavviso;

- Responsabile del procedimento è l’Ing. Noemi Comola, contattabileall’indirizzo e-mail: noemi.comola@comune.verbania.it o PEC istuzionale.verbania@legalmail.it.

Referente della pratica sono:

dott.ssa Silvia Morandi – funzionario Ufficio Esproprisilvia.morandi@comune.verbania.it Tel. 0323.542513;

geom. Paolo Barbetta – geometra Ufficio Espropripaolo.barbeƩa@comune.verbania.it Tel. 0323.542531.

Verbania, 24 marzo 2021

Il Responsabile delProcedimento

Ing. Noemi Comola

Firmato digitalmente