Anche quest’anno Verbania propone i corsi dell’Università della Terza Età, nella convinzione che la cultura non sia un bene per pochi ma una necessità per tutti e a tutte le età.Sarà questo il 36° anno accademico che organizziamo e che ci auguriamo vedrà, come negli anni trascorsi, l’impegno e l’interesse degli iscritti dimostrarsi nella convinta adesione e condivisione dei numerosi argomenti trattati che verranno proposti in nuove versioni e con nuove modalità.Il programma verterà, tra i tanti argomenti e con oltre 30 corsi, su arte, musica, letteratura, storia,lingue e attività motoria; un corso sarà dedicato a “La cura è di casa“ quale miglior messaggio di unione tra intento sociale e prevenzione della propria salute.Riteniamo sia proprio l’attività mentale il nostro bene comune da preservare negli anni e da esercitare in tutti i suoi aspetti ea tutti i livelli di conoscenza e consapevolezza;rappresenta il messaggio e il testimone da trasmettere alle generazioni presenti e future.Sarà questo un risultato importante che ci proponiamo di raggiungere, a testimonianza di come la città di Verbania sia sempre stata attenta a costruire un percorso solido e costante per la crescita e l’educazione culturale e civile dei suoi cittadini.

Assessore alla Cultura Danilo Minocci

Elenco dei Corsi: Acquerello base, Acquerello intermedio, Acquerello avanzato, Alla scoperta del territorio, Comunicazione, Conoscere il vino, la Cura è di casa, Ebraismo, Egittologia, Fitoalimurgia, Geografia, Giardino e frutteto, Ginnastica, Letteratura italiana, Letterature classiche, Lingua Inglese base, Lingua Inglese base +1, Lingua Tedesca base, Lingua Tedesca base +1, Micologia Nordic walking Nordic trail Piemonte da bere Recitazione Ricamo Scienze naturali Storia dell’arte Storia della musica Storia locale.

Per i corsi a numero chiuso apertura delle iscrizioni il giorno lunedì 15 ottobre 2018 dalle ore 8,15 a Villa Giulia a Pallanza. Nel giorno d’apertura delle iscrizioni ogni persona potrà consegnare due moduli (il proprio e quello di un’altra) e non sono accettate iscrizioni per lettera, posta elettronica o per telefono. Nell’apposito modulo d’iscrizione è possibile segnare tutti i corsi a cui si intende partecipare.

Nei giorni successivi sarà possibile iscriversi direttamente presso l’ufficio Cultura. • a conferma definitiva dell’iscrizione ai corsi a numero chiuso, è indispensabile pagare la quota dovuta entro una settimana dall’iscrizione.• verrà data la precedenza alle persone di età superiore ai 65 anni. Per tutti gli altri corsi, per facilitare la gestione, si consiglia di iscriversi prima dell’inizio del corso consegnando l’apposito modulo all’Ufficio Cultura.

In caso di disdetta informare tempestivamente il suddetto ufficio per evitare l’addebito della quota di iscrizione.I pagamenti vanno effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della lettera dell’Ufficio Cultura con indicati gli estremi, gli importi e le modalità di versamento; le persone con ISE inferiore a euro 8.000,00 avranno diritto all’esenzione.

INFORMAZIONI, PROGRAMMA, ISCRIZIONI:Ufficio Cultura - piazza Garibaldi 15 Verbania Pallanza tel. 0323 / 542204 - e-mail: ute@comune.verbania.it

Allegati e modulo al link http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Cultura/Universita-della-Terza-Eta-2018-19